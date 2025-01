KTM verkauft italienischen Motorradhersteller MV Augusta wieder

Die Pierer-Mobility-Tochter KTM tritt ihre in den vergangenen Jahren erworbenen Anteile an dem italienischen Motorradhersteller MV Agusta Motor SpA wieder ab, teilte KTM am Freitagabend mit. Erst im November 2022 stieg KTM mit 25,1 Prozent bei MV Augusta ein, im Frühling 2024 erwarb das Unternehmen dann noch einmal 25 Prozent und damit die Mehrheit (50,1 Prozent) an dem Unternehmen.