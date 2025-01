KTM: Widerstand gegen Umstrukturierungsplan

Die Gläubigergruppe argumentiert, dass von Pierer Mobility für KTM im Sinne der Trendwende gefordertes zusätzliches Kapital auf Kosten der Kreditgeber ginge. Diese müssten „erhebliche Abschläge hinnehmen“. Bestehenden Aktionären wie Pierer Mobility des Industriellen Stefan Pierer würde es ermöglicht, sich „mit einem massiven Abschlag in das Unternehmen einzukaufen“, heißt es in der Präsentation.

Eine Gruppe von Schuldscheingläubigern der milliardenschwer verschuldeten KTM-Gesellschaften unter Führung des US-amerikanischen Hedgefonds Whitebox Advisors will den Kreditgebern mehr als die im eigenen Vorschlag des Unternehmens vorgesehenen 30 Prozent bieten, zitierte Bloomberg am Samstag aus einer der Agentur vorliegenden Präsentation der Kreditgeber. 30 Prozent sind das Minimum, das KTM in seiner Insolvenzverfahrensart bieten muss.

Die Anbieter der neuen Finanzierung würden 30 Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens erhalten, während 70 Prozent an wiedereingesetzte Gläubiger gehen würden, heißt es. Bestehende Aktionäre hätten dann die Möglichkeit, bis zu 70 Prozent des Eigenkapitals von den wiedereingesetzten Gläubigern abzukaufen. Selbst Gläubiger, die sich gegen eine Teilnahme an der neuen Finanzierung entscheiden, sollen „wesentlich bessere Rückgewinnungsraten“ erhalten.

Entscheidende Sitzung im Februar

Am Freitag hatten die Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro angemeldet, wobei der Insolvenzverwalter laut AKV bisher rund 1,7 Milliarden Euro anerkannt hat. Über den Restrukturierungsplan - also die genaue Zukunft von KTM - wird am 25. Februar von den Gläubigern abgestimmt.