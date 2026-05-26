"Alibi-Zulassung“: Schwere Vorwürfe gegen KTM

Internationale und heimische Medien berichten über "Alibi-Zulassung" bei KTM-Enduro-Motorrädern. In der Szene gilt das Vorgehen als offenes Geheimnis. Es geht um PS und Abgaswerte. Der kriselnde österreichische Motorradbauer verkaufe Bikes mit einer Zulassung, die nicht für den eigentlichen Einsatz gedacht sei, so ORF und Standard. Händler vermarkteten dabei einen Umbau, mit dem das Motorrad nicht zugelassen werden dürfe. KTM sehe die Verantwortung bei den Käufern.

Ein großer Teil der Tausenden zugelassenen KTM-Enduro-Motorräder dürfe nicht straßentauglich und dennoch dort unterwegs sein, so Medien wie auch ZDF, Le Monde, Der Spiegel und El Pais. Die Kunden der Oberösterreicher gingen ein großes finanzielles und rechtliches Risiko ein. Für das Pickerl wird die Drosselung von den Nutzern meist zurückgebaut, zeigen Einträge in Onlineforen laut Berichten. "Gedrosselt zerreißt es sie" "Wenn ich die gedrosselt fahre, dann zerreißt es sie nach 20 Kilometern. Die ist nicht darauf ausgelegt", sagt ein Verkäufer des KTM-Händlers im Osten Österreichs laut ORF. Offiziell kaufe man dem Bericht zufolge ein Motorrad, das so niemand fahren wolle. Der Händler biete an, es umzubauen, der Hersteller KTM liefere den Umbausatz gleich mit. Auf dem Papier handle es sich um eine gedrosselte Maschine, tatsächlich habe sie volle Kraft. Sie so anzumelden sei illegal, gemacht werde es dennoch.

Eine "Alibi-Straßenzulassung" bei der aus 15 PS 50 werden nennt das der Verkäufer. Das für die Szene offene Geheimnis aus Österreich bestätigten auch Händler in sieben anderen europäischen Ländern. Sie alle belegten: KTM-Händler in ganz Europa verkauften umgebaute Offroad-Motorräder, die die Kunden in illegalem Zustand mit nach Hause nehmen würden - inklusive dann falscher Zulassungspapiere. Die Recherche wurde von Medien in zehn Ländern durchgeführt, darunter, koordiniert von der Whistleblowerschutz-Organisation Climate Whistleblowers.