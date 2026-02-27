KTM holt sich Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro

Der Motorradhersteller KTM hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro geholt, teilte die Mutter Bajaj Mobility am Donnerstagabend mit.

Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings Mittel gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Mio. Euro von Bajaj Auto bekommen.