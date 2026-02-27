Wirtschaft

KTM holt sich Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro

Der Kredit dient der Ablöse des Bajaj‑Darlehens aus der Sanierungsphase .Kaut Unternehmen sind damit alle Refinanzierungsschritte abgeschlossen.
27.02.2026, 09:06

KTM-PRODUKTION NACH ZWEITEM FERTIGUNGSSTOPP WIEDER HOCHGEFAHREN

Zusammenfassung

  • KTM erhält einen Refinanzierungskredit von 550 Mio. Euro von einem Bankenkonsortium.
  • Mit dem Kredit werden frühere Verbindlichkeiten gegenüber Bajaj Auto International Holdings abgelöst.
  • Der unbesicherte Kredit läuft fünf Jahre und ist im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst.

Der Motorradhersteller KTM hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro geholt, teilte die Mutter Bajaj Mobility am Donnerstagabend mit. 

Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings Mittel gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Mio. Euro von Bajaj Auto bekommen.

Um entlassene Mitarbeiter zu unterstützen: KTM soll 1,8 Mio. Euro erhalten

Refinanzierungsmaßnahmen abgeschlossen

Der Kredit bei dem Bankenkonsortium sei unbesichert, habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. 

Mit Abschluss des Kreditvertrages seien die Refinanzierungsmaßnahmen der KTM abgeschlossen.

