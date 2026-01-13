"Notwendige Neuausrichtung": KTM AG baut 500 Mitarbeiter ab

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte die Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit. Ziel sei die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios. Die erforderlichen Frühwarnmeldungen werden beim AMS eingebracht. Ende 2025 habe der Personalstand 3.794 betragen.

"Dieser Stellenabbau ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um unsere Kosten zu senken, Strukturen zu verschlanken und das Unternehmen damit langfristig stabil aufzustellen", erklärte CEO Gottfried Neumeister in einer Aussendung. "Wir reduzieren in allen Bereichen an Komplexität – zum Beispiel bei unserer Modellpalette, in der IT und auch in der Organisation unserer Abteilungen, insbesondere durch die Herausnahme einer Führungsebene", so dieser. Alle Maßnahmen würden mit Blick auf die konsequente Fokussierung auf das Segment Motorcycles mit den drei Kernmarken KTM, GASGAS und Husqvarna erfolgen.