KTM in Rechtsstreit mit Vertriebspartner in Costa Rica verwickelt

Der oberösterreichische Motorradbauer KTM befindet sich in einem Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Vertriebspartner in Costa Rica namens "Made in Austria" (MiA).

Dieser wirft KTM vor, die Kooperation abrupt und unter Scheinargumenten beendet zu haben, worauf MiA auf millionenschweren Investitionen sitzen geblieben sei. KTM bestreitet dies vor Gericht, eine Stellungnahme war von der APA nicht zu erhalten.

