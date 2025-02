KTM verbessert Angebot und bietet Gläubigern 30 Prozent Quote auf einen Schlag an

„Nach der Sitzung des Gläubigerausschusses im Sanierungsverfahren der KTM AG am 10. Februar 2025, verbessert die KTM AG heute den bisher angebotenen Sanierungsplan dahingehend, dass den Gläubigern die Quote von 30 Prozent als "Barquote" angeboten wird, die bis zum 15. April 2025 beim Sanierungsverwalter zu hinterlegen ist“, heißt es in einer Aussendung. Das heißt: Die Quote wird auf einen Schlag bezahlt.