Kein Auftrag ohne Bonitätsprüfung

Schicken Buchhalter eine Rechnung auf den Weg, dann haben sie optimalerweise schon lange vorher eine Sache erledigt - nämlich geprüft, ob der Kunde auch zahlen kann. Die SANAG, ein Sanierungsbetrieb für Brand-, Wasser- und Sturmschäden und KSV1870 Mitglied, schaut sich das ganz genau an. Denn offene Forderungen können schnell empfindlich hohe Ausfälle nach sich ziehen. "Wir haben Aufträge in der Höhe von bis zu einer Million Euro, insbesondere, wenn ein Feuer gewütet hat. Würde eine Zahlung ausfallen, dann täte uns das finanziell meist sehr weh“, so der Geschäftsführer Gerhard Aigner, der die Verantwortung für 30 Mitarbeiter trägt und 2018 einen Umsatz von 5,8 Millionen Euro erwirtschaftet hat.