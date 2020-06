KSV kritisiert Insolvenzverschleppung

Der KSV kritisiert grundlegende Details der Corona-Gesetze, die zu einer "Insolvenzverschleppung" führten: Gewisse Firmen brauchen derzeit etwa keine positive Fortbestandsprognose, Finanz und Gesundheitskassa stellen keine Insolvenzanträge. Es gibt weniger Insolvenzen als üblich. Der KSV warnt nun vor deutlichen Konsequenzen für die heimische Wirtschaft bei Fortführung dieses Vorgehens.

"Nur weil weniger Insolvenzen vor Gericht angemeldet werden, heißt das noch lange nicht, dass weniger Unternehmen zahlungsunfähig geworden sind", warnt KSV-Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze vor einer Missinterpretationen der Insolvenzstatistik.

Verzerrung

Es gibt mehrere Gründe für die vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) thematisierte Verzerrung. So wurde die Frist für Insolvenzanträge, etwa bei Zahlungsunfähigkeit, von 60 auf 120 Tage ausgeweitet. Eine Vielzahl der Unternehmen würde zuwarten und hoffen, mithilfe staatlicher Mittel aus der Krise zu kommen. Zudem stellen die österreichischen Finanzbehörden sowie die Gesundheitskassen keine Insolvenzanträge - sie sind aber in Normalzeiten die Hauptantragssteller. Auch brauchen Kapitalgesellschaften derzeit keine positive Fortbestehensprognose, weil diese oft gar nicht möglich ist.

"Der KSV plädiert für eine Beendigung der Nicht-Antragstellung im Fall von insolventen Unternehmen per 30. Juni 2020 und damit für die rasche Wiederaufnahme des bereits in der Vergangenheit gut funktionierenden österreichischen Insolvenzsystems", schreiben die KSV-Chefs Ricardo-Jose Vybiral und Hannes Frech in einem Offenen Brief. Nicht der Insolvenzantrag ist das Problem; die negativen Auswirkungen bei einer Verschleppung schaden allen Beteiligten massiv. So hat weder das Unternehmen eine Chance auf Sanierung; Gläubiger erhalten nicht einmal einen Bruchteil ihrer Forderungen; Arbeitsplätze werden unnötig vernichtet und die Erholung der heimischen Wirtschaft wird auf die lange Bank geschoben."