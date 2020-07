Kritik an gesetzlicher Hürde für ausländische Investoren

Er verstehe, dass man bei China, das sehr prohibitiv vorgehe, vorsichtig sei. Aber die Reziprozität müsse gegeben sein, man dürfe beispielsweise den USA oder Großbritannien Investitionen in Österreich nicht unmäßig erschweren. 10 Prozent sei zu niedrig, „man kann ruhig 25, wenn nicht 49 Prozent machen“. Die EU hätte ohnehin eine vernünftige Regelung ins Auge gefasst und verweise auf einen kontrollierenden Einfluss. Die 10-Prozent-Schwelle wird in Wirtschaftskreisen als Übererfüllung der EU-Verordnung kritisiert (Gold Plating).

Der Begriff „sensible Branchen“ sei laut Sevelda zu eng gefasst. Obendrein werde durch das vorgeschriebene Komitee die Bürokratie derart aufgeblasen, „dass jeder Investor verschreckt wird“. Etwa Private-Equity-Fonds aus London, argumentiert der ehemalige Raiffeisen-Top-Banker.

Das Komitee muss die Prüfung bewerten und besteht aus Mitgliedern von fünf MInisterien zusätzlich zu jenen Ministerien, in deren Bereich das betroffene Unternehmen fällt. Dazu kommen noch Vertreter der Bundesländer.

Im Vorjahr flossen 183 Millionen Euro an ausländischen Direktinvestitionen nach Österreich. In der Industrie sind 30 Prozent der Mitarbeiter in mehrheitlich auslandskontrollierten Unternehmen tätig.