Scholz erteilt Forderung nach Gasimportstopp Absage

Ein sofortiges Ende der russischen Gasimporten würde nach Angaben von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz "unglaublich viele Arbeitsplätze" in der Bundesrepublik gefährden. "Wir würden eine erhebliche Wirtschaftskrise auslösen, wenn wir das machen würden." Länder wie Italien oder in Osteuropa könnten so schnell keine Alternative finden, sagte er in der ARD zur Forderung nach einem Energieembargo. Zudem kündigte er eine deutliche Aufrüstung der NATO-Staaten und Deutschlands an.

"Wir machen uns so stark, dass niemand es wagen kann, uns anzugreifen", sagte Scholz. Das sei auch die Botschaft an den russischen Präsidenten Putin: "Wage es nicht". Scholz betonte, dass sich alle NATO-Partner in Osteuropa auf die Beistandsverpflichtung verlassen könnten und dass die USA und Deutschland dabei eine besondere Rolle spielten.