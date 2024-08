Gigantomanie in der Kreuzfahrt: "Monsterschiffe" als schwimmende Klimasünder

Im Vergleich zum größten Kreuzfahrtschiff der Welt erscheint die berühmte „Titanic“ wie ein kleines Fischerboot. Die „Icon of the Seas“ der US-Reederei Royal Caribbean ist 365 Meter lang und kann knapp 7.600 Passagiere und Crewmitglieder beherbergen.

In den vergangenen Jahren seien immer mehr solcher „Cruisezillas“, also „Monsterschiffe“, in See gestochen, wie aus einer Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hervorgeht. Die zehn größten Schiffe sind heute im Schnitt doppelt so groß wie im Jahr 2000, insgesamt hat sich die Zahl der Kreuzfahrtschiffe seit 1970 auf 515 mehr als verzwanzigfacht.