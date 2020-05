Kredite: Ohne Bank geht's - doch nicht

Christoph Samwer

Lendico-Geschäftsführer(30) im KURIER-Gespräch über:

Regulierung: "Als kleines Startup streben wir aktiv nach Regulierung. Wir wollen eine neue Anlageklasse schaffen und uns ist bewusst, dass die Hürden mit dem Volumen zunehmen werden. Deshalb bewerben wir uns um eine internationale Kreditmarktlizenz."



Das zögerliche Anlaufen in Österreich: "Stimmt, das war am Anfang so. Peer-to-peer-Lending hatte in Österreich 2009 einen sehr holprigen Start. Das macht auch für uns den Eintritt schwer, weil es viele Bedenkenträger gibt. Ein Beispiel: Die Arbeiterkammer Wien will uns nicht in den Kreditrechner aufnehmen, weil sie dabei eine sehr vorsichtige und konservative Strategie verfolgt. Wir können aber das Schreiben der Finanzmarktaufsicht vorweisen, dass wir die hohen regulatorischen Anforderungen erfüllen."



Zahlen zu Österreich: "Ja, es sind in Österreich seit dem Start im April schon Finanzierungen zustande gekommen, sehr viele. Konkrete Zahlen geben wir für kein Land heraus, auch nicht in Deutschland. Aber das Angebot wird sehr gut angenommen, insbesondere von Kreditnehmern."

Das internationale Geschäft: "Global wurden bisher 450 Millionen Euro an Kreditanfragen an uns gerichtet. Davon schaffen es aber nur rund 10 Prozent auf die Plattform, weil wir eine rigide Risikoprüfung vornehmen. Insgesamt sind bereits 9500 Kreditprojekte über unsere Plattform gelaufen. Die durchschnittliche Kredithöhe ist 8000 Euro, das Investment pro Kredit beträgt im Schnitt 100 Euro bzw. pro Anleger zwischen 3000 und 4000 Euro. Gute Projekte sind sehr rasch ausfinanziert Die Anleger lieben kleine Projekte mit kurzen Laufzeiten, Kreditnehmer bevorzugen natürlich höhere Beträge und lange Laufzeiten. Nach vier Tagen ist ein Projekt im Durchschnitt ausfinanziert."



Die Zielgruppe: "Wir ziehen nicht den Aktienzocker an, sondern wollen den Durchschnittsmenschen ansprechen, den Sparer, der Rendite erzielen will. Später wollen wir auch institutionellen Investoren ermöglichen, in die Anlageklasse einzusteigen. Der Vorteil: Das Produkt ist einfach zu verstehen, keine Anleihe, kein Zertifikat, sondern es wird eins zu eins Geld verborgt, von privat zu privat."

Die Verträge: "Der Kreditvertrag kommt ausschließlich mit der Bank Wirecard zustande. Wir übernehmen als Kreditvermittler den Kundenkontakt. Dabei sind wir sehr flexibel: Eine vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Bei Zahlungverzug kontaktieren wir den Kreditnehmer, versuchen eine Lösung zu finden. Nach 90 Tagen übergeben wir das Forderungsmanagement an einen Inkassopartner."



Die Mitbewerber: "Unsere Konkurrenz sind traditionelle Banken, die ein teures Filialnetzwerk unterhalten. Das haben wir nicht, sondern bieten ein simples Produkt. Eigentlich das alte genossenschaftliche Modell, dass viele Menschen gemeinsam Geld verleihen. Das wollen wir auf einen globalen Standard heben."



Die Expansion: "In Europa wollen wir rasch weiter expandieren, in Afrika sind wir schon tätig. Mittelfristig stehen Lateinamerika und Asien auf der Agenda. Unser Ziel ist, P2P-Lending global zu ermöglichen: Ein österreichischer Anleger soll in spanische Kreditnehmer investieren können, ein südafrikanischer Anleger in Österreich. Momentan ist das noch nicht möglich, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, schauen mit unseren Anwälten den Verbraucherschutz und die Regulierung genau an. Bis Jahresende soll es möglich sein, über zum Beispiel Lendico.at grenzüberschreitend zu investieren. Das Ziel ist, langsam aber konstant mit der Qualität der Kreditnehmer zu wachsen und Vertrauen aufzubauen."



Die Ausfallsrisiken: "Ja, das Investment ist mit Risiken verbunden, ein Projekt kann ausfallen. Deshalb wollen wir, dass die Leute stark diversifizieren. Der Einstieg ist mit 25 Euro bewusst tief angesetzt. Ein Investor in Deutschland wollte 3000 Euro auf ein Projekt setzen. Wir haben ihn kontaktiert und geraten, das Geld lieber auf 120 Projekte zu verteilen."



Gebühren: "Wir berechnen dem Kreditnehmer eine einmalige Vermittlungsgebühr zwischen 0,75 und 4 Prozent je nach Laufzeit und Risikoklasse. Zusätzlich erhalten wir 1 Prozent von jeder Rückzahlung, damit haben wir so wie der Anleger ein Interesse, dass die Kredite zurückgezahlt werden."