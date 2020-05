Kredite: Fekter über Ungarn echauffiert

Eine gute Nachbarschaft sieht wohl anders aus. Der Plan Ungarns, Anfang kommender Woche ein Gesetz zur vorzeitigen Tilgung von Fremdwährungskrediten auf Kosten der Banken zu beschließen, stößt in Österreich auf harsche Kritik. "Eine Gemeinschaft kann nicht so zusammen arbeiten, wenn sich ein Staat dermaßen unsolidarisch zulasten anderer Länder verhält", sagte Finanzministerin Maria Fekter am Freitag am Rande des EU-Finanzministertreffens in Wroclaw.