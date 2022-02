Krebsversicherung soll finanzielle Versorgung bei Erkrankung absichern

Jährlich erkranken in Österreich rund 42.000 Menschen an Krebs. Brust-, Prostata-, Darm- und Lungenkrebs machen mehr als 50 Prozent der gesamten Fälle aus. Als wäre die Diagnose nicht genug, fallen die laufenden Fixkosten weiterhin an – obwohl man über Monate oder Jahre durch die Therapie vielleicht nur teilweise erwerbsfähig ist. Hinzu kommen mögliche weitere Kosten, wie z. B. eine Haushaltshilfe, eine Kinderbetreuung oder eine Auszeit des Partners.