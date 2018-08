Krebskranker gewinnt Prozess gegen US-Konzern Monsanto

Das erste Krebs-Urteil in den USA gegen das weltweit eingesetzte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat kann für den deutschen Chemie-Riesen Bayer eine milliardenschwere Prozesslawine nach sich ziehen. Nach Überzeugung einer Geschworenen-Jury in San Francisco hat der im Juni für 63 Milliarden Dollar im Bayer-Imperium aufgegangene US-Agrar-Konzern Monsanto aus „Heimtücke“ die schädliche Wirkung seines Umsatzbringers „Roundup“ verschwiegen.

Einem unheilbar an Lymphdrüsen-Krebs (Non-Hodgkin) erkrankten Hausmeister in Kalifornien, der jahrelang Grünflächen mit dem Mittel besprüht hatte, wurde darum ein Schmerzensgeld in Höhe von rund 290 Millionen Dollar zugesprochen. Die noch nicht rechtskräftige Summe entspricht dem, was Bayer 2017 konzernweit für Rechtsstreitigkeiten ausgab.