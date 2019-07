Kranhersteller Palfinger ist mit Rettungsbooten gut unterwegs

Die globalen Handelsstreitigkeiten sind für Palfinger derzeit eher ein Randthema. „Die Stahlpreise ziehen in den USA zwar wegen der geringeren Importe an. Aber mit unseren sechs Standorten im Land sind wir von den erhöhten Zöllen nicht betroffen“, so Klauser.

Ein Unsicherheitsfaktor sei der Brexit, weil das Chaos nicht abzuschätzen sei. „Einen eventuell negativen 'Impact' würden wir in anderen Ländern ausgleichen. Aus Großbritannien kommen keine signifikanten Kernkomponenten“, sagt Klauser. Das Land trage bei Palfinger lediglich 3 Prozent zum Umsatz bei.

Für das zweite Halbjahr geht Klauser von einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in den ersten sechs Monaten aus – auch wenn in einigen Märkten wie in Deutschland konjunkturbedingt die nachfrage im Logistikbereich langsam zurückgehe.

Das erste Halbjahr im Detail

Der Gewinn des Weltmarktführers bei auf Lkw montierten Kränen mit Knickarm kletterte zum Vorjahreszeitraum um 23,7 Prozent auf 43,6 Mio. Euro und der Umsatz von 801,9 auf 893,4 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) stieg um 17,2 Prozent auf 83,3 Mio. Euro, der Personalstand von 10.540 auf 11.075 und die Eigenkapitalquote von 34,6 auf 35,8 Prozent. Der Umsatz soll heuer gegenüber 2018 von 1,6 Mrd. auf 1,7 Mrd. Euro zulegen. Bis 2022 sollen es rund 2 Mrd. Euro sein.