Kostenvergleich: Auto-Polizzen auf dem Prüfstand

Der Preis soll nicht das einzige Kriterium bei der Wahl der Versicherung sein. Entscheidend sei auch, ob grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist oder ob es eine verbesserte Neuwertentschädigung gibt. "Damit erhält der Eigentümer bei einem Totalschaden oder Diebstahl in den ersten Monaten und Jahren bis zu 100 Prozent des Kaufpreises von der Versicherung", erklärt Graf. Der Wiederbeschaffungswert liege hingegen oft schon nach der erstmaligen Anmeldung deutlich darunter.

Die Wiener Städtische hat im Rahmen ihrer Neuwertentschädigung vor kurzem ihre Bedingungen auf indirekten Blitzschlag erweitert. Elektroautos, die an einer externen Stromquelle angeschlossen sind, seien in diesem Fall versichert.

In die gleiche Richtung wie die Neuwertentschädigung geht die Leasingrestwertklausel. Kommt es bei einem geleasten Auto zu einem Totalschaden, dann zahlt die Versicherung den Wiederbeschaffungswert an die Leasinggesellschaft. Liegt dieser Wert unter dem Leasingrestwert, muss der Kunde für die Differenz aufkommen. "Die Leasingrestwertklausel kann man mitversichern", so Graf.