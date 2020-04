Kornspitz-Macher: „Waren durch unser Werk in China vorgewarnt“

Der Kornspitz-Macher Backaldrin produziert an sieben Standorten und verkauft seine Backmischungen in 120 Ländern. „Normal plätschert das Geschäft so dahin“, sagt Firmengründer und Seniorchef Peter Augendopler. Doch seit der Krise wissen seine Kunden nicht mehr, wie viel Brot und Weckerl sie noch backen sollen.

KURIER: Können Sie in der Corona-Zeit eigentlich ungestört weiterarbeiten?

Peter Augendopler: Ja, aber die Nachfrage unserer Kunden ist extrem schwankend. Bei den filialisierten Bäckern, die noch handwerklich arbeiten, sind die Umsätze um 60 bis 90 Prozent eingebrochen. Das liegt daran, dass die Gastronomie, Hotellerie und die Schulen geschlossen haben und als Abnehmer wegfallen. Industrielle Bäcker, die für die Supermärkte produzieren, hatten Zuwächse. Bei uns können sie aber das Minus der kleinen Bäcker nicht kompensieren.

Haben Sie keine Probleme, genügend Rohstoffnachschub zu bekommen?

Nein, wir waren durch unser Werk in China früh vorgewarnt und damit gut vorbereitet. Als das Werk in China – wie andere Produktionsbetriebe auch – eine Woche geschlossen wurde, haben wir unsere Lager sofort überall auffüllen lassen. Mittlerweile läuft die Produktion in China wieder. Die Arbeiter müssen halt alle vor der Arbeit die Temperatur messen lassen. Aber auch in Österreich haben wir seit ein paar Wochen Wärmebildkameras bei den Eingangsschleusen.