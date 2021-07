NGOs kämpfen gegen Flut an Patenten bei Paprika & Co.

Christoph Then von der internationalen NGO-Vereinigung "No Patents On Seeds" befürchtete, dass sich die großen Konzerne, "die Grundlage unserer Ernährung aneignen". "Patent ist Monopol", warnte Then. Die Firmen hätten so die Kontrolle vom Saatgut bis zum Teller. Kritik gab es auch an der Vorgehensweise des europäischen Patentamtes. Dies sei keine EU-Behörde, sondern "ein Dienstleister, der an Patenten verdient".

Die Organisationen forderten von den zuständigen Ministern, sich in der EU dafür einzusetzen, dass die Patentierung von Pflanzen und Tieren unmissverständlich verboten wird. Immerhin sei dies auch eine Forderung im Gentechnik-Volksbegehren gewesen, das von 1,2 Millionen Österreichern unterzeichnet wurde.