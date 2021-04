Bosse von Krisenkonzernen mit höheren Boni "belohnt"

Einkommenskluft wächst

Das Resümee der Zeitung: "Führungskräfte machen ein Vermögen, während entlassene Arbeiter bei den Tafeln Schlange stehen." Nach Angaben des Economic Policy Institute verdienen die Chefs großer Konzerne in den USA im Durchschnitt 320-mal so viel wie der durchschnittliche Arbeiter. 1989 lag das Verhältnis laut New York Times noch bei 61:1.