Konsum-Boykott: "Treffen, wo es Amerika wehtut"

Erst der Truthahn, dann der Kaufrausch: So will es die Tradition in den konsumverrückten USA. Black Friday heißt der Tag nach Thanksgiving, der zugleich das Weihnachtsgeschäft einläutet. (Nicht zu verwechseln mit dem Börsencrash von 1929 – der fiel auf einen Donnerstag). Der „Schwarze Freitag“ ist einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. 140 Millionen US-Kunden würden heute die Läden stürmen: So hatte es die Branchenorganisation National Retail Federation noch vor wenigen Tagen erwartet. Doch jetzt bangen die Händler um ihr Geschäft.