Überall geht's bergab. Doch Osteuropa überrascht

So wird es aber nicht weitergehen. Ende Juni 2020 läuft die Übergangsfrist für die vollständige Arbeitsmarktöffnung für Kroatien aus. Danach sind vorerst keinen neuen EU-Mitgliedsländer mehr in Sicht. Und auch die demografische Entwicklung führt dazu, dass die Migrationsströme schmäler werden, sagt WIIW-Experte Michael Landesmann: „Man hat das Potenzial von jungen Leuten gewissermaßen ausgehöhlt.“

Arbeitskräfte gesucht: In Tschechien herrscht seit dem Vorjahr mit 2,2 Prozent Arbeitslosenrate Vollbeschäftigung. Ausländische Investoren hätten Werksprojekte abgesagt, weil keine Arbeitskräfte zu finden waren, sagte Astrov. Was kurzfristig die Löhne und den Konsumboom befeuerte, wird auf lange Sicht so zur Wachstumsbremse.

In ihrer Personalnot suchen die Firmen Zuflucht bei Roboterhänden. Die Zahl der Industrieroboter ist in Tschechien seit 2010 um das 2,4-fache gestiegen. Gemessen an der Zahl der Beschäftigten kommen in Österreich aber immer noch doppelt so viele Roboter zum Einsatz.