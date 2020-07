Konjunktur: Schuldenkrise bremst Wachstum

Die weltweite Flaute drückt – so WIFO-Chef Karl Aiginger – auch auf den österreichischen Wachstumsmotor Export: "Die Exporte steigen, aber schwächer als bisher." Heuer dürfte es nur ein mageres Plus von 0,8 Prozent geben, 2013 sollen es dann gut 4 Prozent sein. Am meisten tragen die Konsumausgaben zur Konjunkturbelebung bei. Zwar steigt der private Konsum nicht mehr so stark wie 2010, er wird aber, so IHS-Chef Christian Keuschnigg, 2013 um 1,1 Prozent zulegen.