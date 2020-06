Konjunktur: "Schlimmste ist wohl vorüber"

Österreich erging es eine Spur besser – mit einem Minus von 0,1 Prozent im vierten Quartal und einem Plus von 3,1 Prozent im Gesamtjahr. Für das jetzt laufenden Startquartal 2012 erwarten die Wirtschaftsforscher eine Flaute. Zur Schuldenkrise und zum ungelösten Griechenland-Problem kommen noch die rekordverdächtigen Minustemperaturen im Februar, die die Bauwirtschaft einfrieren ließen. Dann allerdings sollte es wieder besser werden. "Der Tiefpunkt ist im ersten Quartal, dann geht es aufwärts", sagt Thomas Url vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). An der WIFO-Prognose vom Dezember, dass die heimische Wirtschaft heuer nur um 0,4 Prozent wachsen werde, will er vorerst aber nicht rütteln.

Das Institut für Höhere Studien (IHS) ist und bleibt optimistischer. IHS-Experte Helmut Hofer sieht "keinen Grund für Revisionen". Er bleibt daher bei seiner Vorhersage, dass Österreichs Wirtschaftsleistung heuer um 0,8 Prozent zulegen wird. Das große Aber dabei: "Wenn Italien in eine schwere Krise stürzt, wird das sicher Auswirkungen auf unseren Außenhandel haben."

Italien, Österreichs zweitwichtigstem Handelspartner, geht es in der Tat nicht gut. Nach einem Minus im dritten Quartal bremste sich die Wirtschaftsleistung von Oktober bis Dezember noch schärfer ein. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen die Ökonomen von einer Rezession. Im Gesamtjahr 2012 könnte Italien einer wirtschaftlichen Talfahrt aber vielleicht doch noch entkommen. "Das Schlimmste ist wohl vorüber", meinen Analysten in der UniCredit.