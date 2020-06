Konjunktur: Rekord für das Guinness-Buch

Der österreichische Arbeitsmarkt sei seit einiger Zeit Janus-köpfig, sagt Aiginger, und das werde auch vorerst so bleiben. Die zwei Gesichter des Janus-Kopfes: Auf der einen Seite steigt die Zahl der Arbeitslosen heuer um rund 18.000 an, auf der anderen Seite nimmt aber auch die Zahl der Beschäftigten um 42.000 zu. Die Industrie stellt, obwohl sie selbst in einer Stagnationsphase steckt, Personal ein. Aiginger ortet hier die Angst vor einem Mangel an Fachkräften, wenn die Industriekonjunktur wieder anspringt. Insgesamt liegt die Beschäftigung um 80.000 über dem Vorkrisenniveau des Jahres 2008.

Beide Forscher mahnen die heimische Politik, an der Budgetsanierung unbedingt festzuhalten. Eltern würden für ihre Kinder im Lauf der Zeit Vermögen ausgeben, als Steuerzahler dürften sie ihnen nicht eine schwere Hypothek hinterlassen, sagt Keuschnigg. Aus jetziger Sicht wird das österreichische Budgetdefizit nächstes Jahr laut WIFO-Prognose 2,3 Prozent ausmachen. "Ich warne schon jetzt vor Wahlgeschenken", so Aiginger. Spielraum, etwa für Konjunkturprogramme, "gibt’s nur mit niedrigen Schulden", sagt Keuschnigg.