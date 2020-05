Kompressoren: Secop wird 120 Jobs in Fürstenfeld streichen

Die deutsche Secop, die ihre Firmenzentrale in Flensburg unterhält, plant laut eigenen Angaben in der Slowakei ein Kompetenzzentrum für Komponenten und will deren Herstellung am Standort Zlate Moravce konzentrieren. Daher werden im Laufe des Jahres 2016 einzelne Komponentenlinien aus Fürstenfeld in die Slowakei verlagert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Aus heutiger Sicht sind von den geplanten Maßnahmen rund 120 Mitarbeiter in Secop Austria betroffen", hieß es in der Presseaussendung.

In Fürstenfeld wolle man sich dafür in Zukunft auf drei Bereiche konzentrieren: Der Hauptsitz des Bereiches Global Technology bleibt in der Oststeiermark. Er sei für die "Entwicklung hocheffizienter Kompressor-Technologien für die gesamte Secop Gruppe verantwortlich". Weiters habe man sich entschieden, ein Kompetenzzentrum für "Manufacturing Engineering Excellence" in Österreich zu etablieren. Durch die geplanten Maßnahmen werde der Standort Fürstenfeld langfristig als Hoch-Technologiestandort für die gesamte Gruppe gesichert. Secop unterhält außerdem einen Standort in Slowenien und eine Produktionsstätte in Wuqung, China.