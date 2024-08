Kommunalkredit setzt ihren Chef vor die Tür

Er hätte eigentlich am Donnerstag die Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee eröffnen sollen, doch dazu dürfte es nun nicht mehr kommen. Karl-Bernd Fislage, seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit AG, muss mit sofortiger Wirkung seinen Posten räumen.

Ihm sei vom Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch das Misstrauen ausgesprochen worden, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. In der gleichen Aufsichtsratssitzung wurde Sebastian Firlinger zum Interims-CEO ernannt.

Der Aufsichtsrat werde nun die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden aufnehmen. Nähere Gründe für die Abberufung wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Neuer Eigentümer, frisches Geld

Der Chefwechsel könnte aber im Zusammenhang mit dem jüngsten Eigentümerwechsel stehen. Erst Anfang Juli kam es bei der Bank zu einer bereits im Vorjahr angekündigten Transaktion. Die Satere Beteiligungsverwaltungs GmbH verkaufte ihre Anteile an die Green Opera Finance BidCo AB, einer Tochter des schwedischen Altor Fonds.

Altor hält seither 80 Prozent an der Bank, die bisherigen Haupteigentümer behalten einen Minderheitsanteil. Der Österreichische Gemeindebund ist weiterhin mit 0,2 Prozent beteiligt. Die Kommunalkredit erhielt von ihrem neuen Eigentümer einen 100 Mio. Euro schweren Gesellschafterzuschuss, "um die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft noch gezielter zu unterstützen.", wie Fislage Anfang August mitteilte.