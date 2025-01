Die heimische Metallindustrie steckt im dritten Rezessionsjahr in Folge. Allein im Vorjahr habe es im Vergleich zu 2023 einen Produktionsrückgang von neun bis zehn Prozent gegeben, rechnet Christian Knill, der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (MTI), vor. Zugleich seien die Tariflöhne seit 2020 um 22,5 Prozent gestiegen. In Deutschland, dem wichtigsten Exportland, jedoch nur um 9,6 Prozent.

„Die Produktionskosten in Österreich sind mittlerweile zu hoch, daher sind wir mit unseren Preisen nicht mehr konkurrenzfähig. Das führt auch dazu, dass wir nicht mehr alle Beschäftigen halten können und Produktion bereits zum Teil in andere Länder verlagert wird“, so Knill. Im Vorjahr sei die Zahl der Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie um etwa 5.000 gesunken. In der größten Metallersparte arbeiten rund 135.000 der 200.000 Arbeitnehmer. Gelingt es nicht, die Lohnkosten zu senken, sei heuer mit einem weiteren Rückgang zu rechnen.