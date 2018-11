Kollektivertragsverhandlungen: Streikdrohung der Metaller wird konkreter

Die Streikbereitschaft zweifelte der Sprecher der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, an: "Die Gewerkschaft wird alleine nicht viel ausrichten können. Entscheidend ist wie stark sie Mitarbeiter mobilisieren kann. Da gehen wir sehr stark davon aus, dass die Vernunft siegen wird - dass die Mitarbeiter wissen, dass so ein Paket, wie es die Gewerkschaft fordert, einfach nicht machbar ist", so Knill im Radiobeitrag in Richtung der Belegschaft.

Das "Beschädigungspaket" der Gewerkschaft sei schädlich für den Standort, so Knill. Für einen Abschluss am Donnerstag müsse sich die Gewerkschaft bewegen - sonst werde man eben die Kampfmaßnahmen in Kauf nehmen. "Das wird dann unangenehm, aber es ist noch unangenehmer wenn wir Betriebe mit Belastungen, wie sie die Gewerkschaft fordert, überfordern."

Am Donnerstag, dem 8. November, findet auch die zweite Runde beim Handels-KV statt.