Filtern und verwerten: Wie man Kohlendioxid in Geld verwandelt

Kohlendioxid: Vom Treibhausgas zum Rohstoff

Das Prinzip nennt sich "Carbon Capture and Utilization" (CCU) und soll künftig einen wichtigen Teil der Kreislaufwirtschaft darstellen. Statt Kohlenstoff in Form von Öl und Gas tief aus der Erde zu holen, um damit Produkte herzustellen, soll er aus der Luft "eingefangen" werden. Dadurch verringert man die Förderung fossiler Rohstoffe. Um den Klimawandel zu bekämpfen, sollte ein Teil des Kohlenstoffs auch wieder in den Boden gelangen und dort dauerhaft bleiben. Das nennt man dann "Carbon Capture and Storage" (CCS).

CCU und CCS sind aber nicht nur eine gesellschaftliche Aufgabe, sie eröffnen wirtschaftlich neue Möglichkeiten. Das deutsche Start-up CO2BioClean verwendet CO2 etwa als Futter für Bakterien, die daraus Biopolymere herstellen. Daraus wiederum können biologisch abbaubare Verpackungen, Beschichtungen, Textilien, Möbel oder Autokomponenten produziert werden.