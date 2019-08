Kohle treibt den Gang der Wirtschaft in Asien

Wolfgang Anzengruber, Chef des größten heimischen Stromerzeugers Verbund, wird demnächst den Schlussstrich unter Österreichs Stromerzeugung aus Kohle ziehen: Nach dem Winter, voraussichtlich im April 2020, wird der Verbund das letzte Kohlekraftwerk Österreichs in Mellach bei Graz endgültig schließen. 970.000 Tonnen CO 2 -Emissionen im Jahr fallen damit weg.

Der Verbund wird dann 97 Prozent seiner gesamten Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen, also ohne jegliche CO 2 -Emissionen, bestreiten. Der Großteil des Stroms wird in den Wasserkraftwerken erzeugt, ein wachsender Teil aber aus Fotovoltaik und Windkraftanlagen.