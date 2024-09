KMU können potenzielle Forderungsausfälle mit neuer Versicherung absichern

„Als internationaler Kreditversicherer sehen wir in Österreich und weltweit steigende Unternehmensinsolvenzen. Vor allem für kleinere Unternehmen mit einer überschaubaren Zahl von Kunden kann eine Forderungsausfallversicherung überlebenswichtig werden, um ihr Geschäft zu schützen“, sagt Franz Maier, Generaldirektor von Atradius Österreich. „Mit Hilfe des gemeinsamen Produkts mit Creditreform, bieten wir mittelständischen Unternehmen eine Absicherung vor Forderungsausfall und fördern unternehmerisches Handeln in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld.“

„Das Kooperationsprodukt kombiniert die Kernkompetenzen der Kreditversicherung Atradius und der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und bietet den Kunden exklusiven Schutz vor Forderungsausfällen in mehr als 150 Ländern. Unternehmen können ihre Zahlungen mit Zahlungsziel mit wenig Aufwand absichern und geschäftliche Entscheidungen eingehen, ohne Risiken zu fürchten. Das Produkt ist konzipiert für kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 10 Millionen Euro“, heißt es in einer Aussendung.

Gewerbliche Forderungen

„Mit dieser Kooperation schließen wir in Ergänzung mit unseren seit Jahrzehnten bewährten und am Markt anerkannten Services im Bereich des Kreditrisikomanagements eine Lücke in der Liquiditätssicherung der österreichischen Unternehmen. Damit wollen wir in Zeiten multipler Krisen gerade die heimischen KMU in ihrer Krisenresilienz unterstützen“, sagt Rainer Kubicki, geschäftsführender Gesellschafter von Creditreform in Österreich.

„Die Kooperation zwischen Atradius und Creditreform in Österreich folgt auf die bereits seit 2008 existierende Kooperation zwischen den beiden Unternehmen in Deutschland mit mehr als 1.000 gemeinsamen Kunden. Mit dem auf den österreichischen Markt zugeschnittenen Produkt „Crefo WKV Plus“ erleichtern Atradius und Creditreform dem Mittelstand in Österreich auch in unsicheren Zeiten unternehmerisches Handeln und weltweiten Handel“, heißt es weiter. "Bei „Crefo WKV Plus“ werden gewerbliche Forderungen bis 50.000 Euro über eine Creditreform Auskunft gesichert. Somit muss erst bei Forderungen über 50.000 Euro die Beantragung eines Kreditlimits bei Atradius erfolgen. Bei Nichtzahlung oder Zahlungsunfähigkeit ersetzt Atradius 90 Prozent der Netto-Forderung, bei Zahlungsverzögerungen erfolgt eine Übernahme des Inkassos durch Creditreform vor Ort."