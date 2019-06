KMU-Finanzierung: Geld gegen Umsatzbeteiligung

Das KMU-Beteiligungsunternehmen Tauros Capital hat ein laut eigenen Angaben europaweit einzigartiges Produkt für KMU auf den Markt gebracht. „Viele KMU schaffen in Österreich eine große Wertschöpfung, werden aber von den Banken nicht mit Eigenkapital sondern ausschließlich mit Krediten bedient“, sagt Natalia Corrales-Diez, Geschäftsführerin von Tauros Capital.

Bestehende Finanzierungsinstrumente würden oft den Bedürfnissen der Unternehmen nicht gerecht. Wer wachsen und sein Eigenkapital stärken möchte, müsse oft Fremde im Unternehmen Einfluss gewähren, und das würden die meisten KMU ablehnen. „Investoren, die sich beteiligen, wollen mitreden“, sagt Corrales-Diez. Sind sie nämlich am Gewinn beteiligt, so stellt sich das Problem, dass ein Unternehmen diesen im Jahresabschluss – auf völlig legalem Weg – höher oder niedriger darstellen kann.

Genaue Definitionen

Deshalb haben Diez und Werner Edlinger, ebenfalls Geschäftsführer von Tauros Capital, sich auf eine andere Kennzahl für die Beteiligung fokussiert: den Umsatz. Und dafür wurde das Produkt „Equity 2.0“ gestartet. Bei der Umsatzbeteiligung handle es sich um ein nachrangiges Produkt.

Der Zeitraum der Investition und der Ausstieg sind laut Edlinger genau definiert. Es wird zum Beispiel ein Betrag zwischen 350.000 und zwei Millionen in ein Unternehmen investiert, was dem KMU eine Umsatzbeteiligung zwischen 0,5 und zwei Prozent kostet. Die Laufzeit liegt zwischen fünf und acht, maximal zehn Jahre. Am Ende der Laufzeit ist keine Abschichtung – also Rückzahlung der Investitionssumme – nötig, denn das passiert bereits durch die Umsatzbeteiligung.