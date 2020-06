Klimakonferenz in Lima "letzte Chance"

Umweltschützer sparen vor der nächste Woche beginnenden Weltklimakonferenz in der peruanischen Hauptstadt Lima nicht mit Dramatik: "Es ist die letzte Chance zu einem umfassenden und rechtlich verbindlichen globalen Klimaabkommen", warnt der WWF.

"Wenn die Welt so weitermacht wie bisher, steigen die Durchschnittstemperaturen bis 2100 um drei bis vier Grad. Große Landstriche werden dann unbewohnbar", erklärt Christiane Brunner, Energieexpertin der Grünen. Die globale Staatengemeinschaft hat sich 2010 verpflichtet die Erderwärmung mit zwei Grad zu begrenzen.

Seit 2010 aber ist nichts passiert. Die Welt produziert stetig mehr CO 2 . Brunner sieht aber auch Lichtblicke vor dem Start der Konferenz in Lima. Immerhin hätten die USA und China kürzlich zugesagt, den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren.