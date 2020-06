Kleiner Dämpfer für deutsches Exportwunder

Der Rückschlag des deutschen Exports in die Euro-Länder war im Juni größer als von den Volkswirten erwartet: Mit 1,5 Prozent minus gegenüber dem vorher starken Mai macht sich jetzt die Wachstumskrise in der Eurozone auch in Deutschlands Wirtschaft stärker bemerkbar.

Noch deutlicher ist der Jahresvergleich: Da gingen die deutschen Exporte in die Euro-Länder um 3,0 Prozent im Juni zurück. Die Tendenz der Einkaufsmanager-Umfragen bestätigt diesen Trend noch deutlicher.

Die Staatsschuldenkrise beeinflusst aber auch den Konsum der Deutschen: Er stagniert weitgehend. Nach pessimistischen Voraussagen könnte er heuer sogar um zwei Prozent schrumpfen, weil die Verunsicherung der Konsumenten zu Zurückhaltung bei den privaten Ausgaben führt.

Dabei müssten sich die Deutschen zumindest über die Dynamik ihrer Wirtschaft noch wenig Sorgen machen. Die Delle im Export in die Eurozone wird durch die noch immer steigende Nachfrage aus Drittländern mehr als ausgeglichen. Im ersten Halbjahr wuchs der Gesamtexport Deutschlands um beachtliche 7,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres.