Kika/Leiner soll aufgemöbelt werden

Drei Jahre gibt sich der neue Kika/Leiner-Chef Reinhold Gütebier Zeit, um die Möbelhauskette wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. „Ich glaube, das ist realistisch“, sagt er nach drei Monaten im Chefsessel.

Noch gibt es in seiner Rechnung aber viele Unbekannte. Da wären zum Beispiel die 22 Standorte in Osteuropa. „Anfang Jänner entscheidet die Signa, was mit dem Auslandsgeschäft passiert“, sagt Gütebier, der laut eigenen Angaben in engem Kontakt mit Signa-Chef René Benko ist. „In den vergangenen zwei Wochen haben wir uns vier Mal getroffen. Er hat sich in die Möbelbranche eingearbeitet, das konnte ich mir so gar nicht erwarten“, sagt Gütebier, der in den vergangenen Wochen durch einen Großteil der Filialen getourt ist. Was er gesehen hat, hat ihn oft mäßig begeistert.