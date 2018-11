Neuer Kika/Leiner-Chef: „Zu wenig Pfiff“ im Möbelhaus

Mit konkreten Zahlen hält sich der sonst so wortgewaltige Manager aber auffällig zurück. Nur soviel: „Wir werden im ersten Jahr zweistellige Zuwachsraten brauchen.“ Wie hoch der Umsatz der beiden Vertriebslinien zuletzt war, will er nicht sagen (in der Branche ist von 800 Millionen Euro die Rede). Wie viel Geld Kika/Leiner-Neo-Eigentümer René Benko für den Aufputz der Häuser locker machen wird, ist auch noch offen. In den nächsten Wochen werde er mit seinen Vorstandskollegen durch die 42 verbliebenen Filialen touren und eine Bestandsaufnahme machen – erst danach werde das Budget ausverhandelt. Wie berichtet, werden bis Jahresende die Leiner-Standorte in Innsbruck und Wiener Neustadt sowie die Kika-Märkte in Vösendorf und Spittal an der Drau (Ktn.)geschlossen. Damit soll die Schließungswelle aber vorerst beendet sein, betont Gütebier.