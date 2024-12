Kika/Leiner-Pleite: Kunden fallen um ihre Anzahlungen um

Wie vom Masseverwalter Volker Leitner angekündigt, sind an diese Kunden entsprechende Schreiben hinausgegangen und am Mittwoch auch eingelangt.

„In gegenständlicher Angelegenheit konnte nunmehr auch Ihr Kaufvertrag geprüft werden. Ich bedanke mich für Ihre Geduld“, schreibt Leitner an die Kundin. „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich gemäß § 21 IO (Insolvenzordnung) in den bestehenden Kaufvertrag nicht eintreten darf. Sollten Sie eine Anzahlung geleistet haben, stellt diese eine Insolvenzforderung dar und kann beim Landesgericht St. Pölten angemeldet werden. Sie können die Forderungsanmeldung entweder über einen Rechtsanwalt bzw. über einen Gläubigerschutzverband durchführen.“

12 Prozent Quote

„Wenn der Masseverwalter sagt, die Erfüllung des Vertrages ist von meiner Seite nicht mehr möglich, dann kann er vom Vertrag zurücktreten“, sagt Gerhard Weinhofer von Creditreform. „Er darf in den Vertrag nicht eintreten, weil er wahrscheinlich neue Verbindlichkeiten verursachen würde.“

Am Ende muss Elisabeth K. 25 Euro Gerichtsgebühr bezahlen, um die Forderung anzumelden. Ob sie am Ende einen prozentuellen Anteil in Form einer Quote erhält, ist noch unklar. Im Schnitt erhalten Gläubiger aber in einem Konkurs 12 Prozent Quote.