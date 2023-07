Kika/Leiner: Heftige Kritik an Kündigung von Gastro-Mitarbeitern

Darüber hinaus habe Kika/Leiner die Frühwarnung an das Arbeitsmarktservice (AMS) nicht durchgeführt. Wenn Arbeitgeber einen Mitarbeiterabbau planen, müsse diese erfolgen, betonte die Gewerkschafterin Heitzinger: "Passiert das nicht, sind die ausgesprochenen Kündigungen unrechtmäßig und ungültig. Lenkt das Unternehmen nicht ein, werden wir diese Unrechtmäßigkeit auch vor dem Arbeitsgericht einklagen."

SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim kritisierte ebenfalls den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: "Noch im Juni wurde vonseiten des Insolvenzverwalters erklärt, dass die Mitarbeiter*innen in den Gastrogesellschaften nicht um ihren Arbeitsplatz bangen müssen", teilte sie in einer Stellungnahme dazu mit. "Zuerst wurde Kurz-Freund Benko die Rutsche für den Kauf gelegt, dann dem Konzern hunderte Millionen an Steuern gestundet, und jetzt stehen 2.000 Arbeitnehmer:innen auf der Straße, während Benko mutmaßlich 300 Mio. Euro Gewinn gemacht hat", kritisierte die SPÖ-Tourismussprecherin. Weiters bekräftigte sie ihr Angebot, betroffene Beschäftigte zu unterstützen.