Südafrikanischer Konzern zahlt 500 Millionen für kika/Leiner

Frankfurt

Bruno Steinhoff

Zu den aktuellen Plänen des Konzerns zählt ein Börsegang in. Unternehmensgründer, dem nach wie vor rund ein Viertel der Unternehmensanteile gehören, hat sich 2008 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.

Pläne für Standortschließungen gibt es laut Rosam nicht. „Im Gegenteil. Es geht darum, die letzten weißen Flecken zu besetzen.“ Für eine Expansion nach Deutschland – so wie sie auch Konkurrent XXXLutz in Angriff genommen hat – hätte die Familie Koch laut Rosam „ein paar hundert Millionen Euro“ in die Hand nehmen müssen. Mit Steinhoff habe man sich einen finanzstarken Investor an Bord geholt. Derzeit ist kika/Leiner neben Österreich in Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Serbien und Rumänien tätig.