Kellner sind am unzufriedensten, Banker am glücklichsten

Die Wechselwut ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. In Wien streben 30 Prozent einen neuen Job an, Salzburg liegt mit 24 Prozent auf Platz zwei. „Urbane Arbeitsplätze sind volatiler als jene am Land“, sagt Hofinger. Auf den weiteren Plätzen folgen Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark und Tirol in knappen Abständen. Nur im Burgenland gibt es mit 5 Prozent wenig Begehrlichkeiten.

Die Unzufriedenheit nimmt laut Hofinger zu: „Vor vier Jahren wollte jeder Sechste seinen Job wechseln, heute ist es jeder Fünfte.“ Unternehmer sollte das alarmieren, denn je Unzufriedener die Mitarbeiter sind, desto höher die Fluktuation und die Kosten und desto niedriger die Effizienz. Dabei gäbe es oft einfache Lösungen, meint Hofinger. Zum Beispiel einen Mitarbeiter in einem anderen Bereich einzusetzen.