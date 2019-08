Licht und Schatten im Tourismus

Mit nur einem Tellerlift samt Kinderskischule verzeichnete die Familienarena in der letzten Saison mehr als 25.000 Wintergäste. Dazu kommen fast 75.000 im restlichen Jahr. Als touristisches Vorzeigeprojekt in Ostösterreich hat sich die Idee der „Wexl-Trails“ entpuppt: Mehr als 70 Kilometer legale und ausgeschilderte Mountainbike-Strecken sind der absolute Publikumsmagnet im Sommer. Wer nicht nach oben strampeln möchte, den bringt ein Shuttlebus zum Start der Downhill-Strecken auf den Berg. „Wir haben derzeit mit 220 Gästebetten viel zu wenig, um die Nachfrage zu bedienen. Langsam reagieren die Leute in der Region darauf und beginnen wieder in Unterkünfte zu investieren“, so Gruber.