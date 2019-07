Keine Zeit für Börse-Helden: Kursverluste voraus

„Auch die harten Fakten werden aber wieder berücksichtigt werden“, meint Rechberger. Zudem können die US-Handelskonflikte mit China, Mexiko und der EU jederzeit wieder hochkochen. Brexit, Konflikt mit dem Iran, Italiens Schuldenpolitik – Risiken für die Aktienmärkte gibt es reihenweise. Die Experten des US-Vermögensverwalters T. Rowe Price meinen dazu: „Die Risiken steigen, sodass es nicht die Zeit ist, ein Held zu sein.“ Die Vermögensverwalter von Columbia Threadneedle raten zur Senkung des Aktiengewichtes in der Veranlagung und einer allgemein geringeren Risikoneigung.

Fünf bis fünfzehn Prozent

Worauf müssen sich die Anleger einstellen? „Auf Kursverluste von fünf bis fünfzehn Prozent“, sagt RBI-Experte Rechberger. Heftigen Gegenwind an den Börsen erwartet er bis Oktober. Die anschließende Erholung werde die globalen Leitindizes aber wohl kaum an die aktuellen Niveaus heranführen können. „Im Tal der Tränen kann man aber durchaus wieder Aktien einsammeln“, so Rechberger. Vor allem Werte, die durchaus auch mehr als 15 Prozent verlieren können – wie etwa Autobauer oder Fluglinien. Aktien aus der Welt der IT zählen nicht zu seinen Tipps.

Unabhängigkeit

Vor allem in den USA brummt die Konjunktur noch. Im kommenden Jahr dürfte sich das Wirtschaftswachstum allerdings auf 1,5 Prozent einbremsen. Ein guter Grund für US-Präsident Donald Trump, die Notenbank dazu aufzufordern, die Leitzinsen rasch zu senken – auch wenn die Fed unabhängig ist. Offen ist, wie sehr die Fed diese Unabhängigkeit demonstrieren wird. „Munition“ für Zinssenkungen hat die Fed allemal, hält der Leitzins doch bei 2,25 bis 2,5 Prozent, während das Euro-Pendant bei 0,00 Prozent liegt. Bis Jahresende gehen die Analysten von zwei Zinssenkungen in den USA aus. Tiefere Zinsen in den Vereinigten Staaten und keine Zinsen in der Eurozone zeigen aber auch: Aktien bleiben wichtig, wenn es darum geht, die Inflation zu schlagen. Nach den Sommer- und Herbstgewittern an den Börsen sollte es wieder nach oben gehen, so die Prognosen.