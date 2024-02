Warum das EU-Lieferkettengesetz in letzter Minute scheiterte

Ende 2023 einigten sich Verhandler von Ministerrat und EU-Parlament auf ein Lieferkettengesetz. Am Mittwoch wurde die Abstimmung darüber zum wiederholten Mal verschoben – denn mehrere Länder haben ihre Meinung in der Zwischenzeit geändert, wodurch es keine ausreichende Mehrheit gegeben hätte.

Maßgeblich war dabei der deutsche Junior-Koalitionspartner FDP. Ende Jänner kündigten die Wirtschaftsliberalen an, das fertig verhandelte Gesetz nicht mittragen zu wollen. In Folge enthielt sich Deutschland bei der Abstimmung, was einer Ablehnung gleichkommt. Auch Italien und Österreich, vertreten von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), haben sich enthalten.