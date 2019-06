Keine Kohle mehr für Kohle: Rekord bei nachhaltiger Geldanlage

Noch dünner wird der Boden bei Staatsanleihen. Hier scheiden Länder mit Todesstrafe, Diktaturen und korrupte Regime ebenso aus wie Staaten, welche das Pariser Klimaabkommen ablehnen. Was ein Anlegen in US-Staatsanleihen (Treasuries), eine der Hauptwährungen im Anleihenmarkt, gleich mehrfach unmöglich macht. Aber auch mit Schwellenländer-Titeln wird es da – außerhalb von Osteuropa – recht eng.

Die Gefahr einer Verknappung sieht Pinner aber nicht: „Es ist nicht so, dass alle in dieselben Titel investieren und so die Preise hochtreiben.“ Der Markt sei ständig in Bewegung, mit der steigenden Nachfrage kämen immer wieder neue Akteure dazu.