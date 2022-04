Keine Einigung: Elektro-KV geht in 4. Runde

Mit 3,9 Prozent Angebot habe die Arbeitgeberseite Augenmaß im Rahmen der derzeitigen wirtschaftlichen Möglichkeiten bewahrt, so Hesoun. Denn der Metallindustrie-Abschluss im Vorjahr habe unter völlig anderen Perspektiven stattgefunden und sei mit der heutigen Situation nicht vergleichbar. Neben Elektro- und Elektronikindustrie wurde am Dienstag auch in der Papierindustrie um einen neuen KV gerungen.

Verlagerung der Produktion

Zuvor hatten sich die Gewerkschaften PRO-GE und GPA k√§mpferisch gegeben und ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt aufrecht erhalten. Sie verweisen auf volle Auftragsb√ľcher und die hohe Inflation, die Arbeitgeber wiederum auf die hohen Energiekosten und die Lieferkettenprobleme.

PRO-GE-Chef und SP√Ė-Industriesprecher Rainer Wimmer legte heute im "√Ė1-Morgenjournal" Wert darauf, dass es die Arbeitgeber waren, die die Produktion gegen den Willen der Arbeitnehmer ins Ausland verlagert haben. Und das aus "reiner Profitgier". "Und nun schreien sie nach dem Staat", so Wimmer. Weiters kritisierte er, dass die Arbeitgeber immer nur von den Kosten sprechen w√ľrden, aber nicht von ihren Gewinnen.

Einmalzahlungen

Einmalzahlungen, wie sie Arbeitgebervertreter vorgeschlagen haben, seien zwar willkommen, aber keinesfalls ein Ersatz f√ľr eine signifikante prozentuelle Erh√∂hung der L√∂hne und Geh√§lter - denn nur diese sei nachhaltig, anderweitig w√ľrden die Arbeitnehmer "tausende Euro verlieren", betonte Wimmer.

Auf Seiten der Arbeitgeber wiederum gibt es einen Appell zur Sachlichkeit. "Die jetzige Situation ist ernst und vertr√§gt kein S√§belrasseln. Viele Betriebe stehen aufgrund des hohen Kostendrucks gerade mit dem R√ľcken zur Wand", so zuletzt Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer.

Noch ausständig

Ausstehend ist auch noch eine KV-Einigung in der chemischen Industrie, hier wird am 3. Mai weiterverhandelt. Die Fr√ľhjahreslohnrunde in der Industrie betrifft rund 130.000 Besch√§ftigte, die Lohnerh√∂hungen gelten ab Mai. Deutlich gr√∂√üer ist die Herbstlohnrunde, die traditionell die Metaller einl√§uten.

Zur Ausgangslage: Traditionell gilt als Verhandlungsbasis f√ľr die j√§hrlichen Kollektivvertr√§ge die Teuerung der vergangenen zw√∂lf Monate, diese lag bei 3,5 Prozent. Aktuell betr√§gt die Steigerungsrate 6,8 Prozent. Bei etlichen kleinere Branchen wurden heuer bereits KV-Abschl√ľsse erzielt, diese lagen meist zwischen 3,5 und 4 Prozent. Im vom Personalmangel besonders betroffenen Hotel-und Gastgewerbe lag der Lohnzuwachs beispielsweise bei 3,7 Prozent.