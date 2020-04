Kein Osterfrieden: Autohändler wollen am Dienstag aufsperren

Von einem Osterfrieden kann im Handel keine Rede sein. Jetzt gehen auch die Autohändler auf die Barrikaden. Die neue Corona-Regelung, dass ab Dienstag nach Ostern kleine Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern sowie Garten- und Baumärkte öffnen dürfen, geht ihnen entschieden gegen den Strich. Sie wollen auch aufsperren.

„Wir haben ja eine viel geringere Frequenz auf der Fläche als der Blumenhandel“, poltert Branchenobmann Josef Schirak. „Wir können in unseren Geschäften locker fünf Meter Abstand zum Kunden halten. Warum sollen also ausgerechnet wir geschlossen bleiben?“

Er hat einen Brief an Kanzler Sebastian Kurz und Wirtschftsministerin Margarete Schramböck geschrieben, in dem er fordert, dass ab kommenden Dienstag alle Autohäuser wieder aufsperren dürfen. Schließlich sperren die Zulassungsstellen ja auch wieder auf, so eines seiner Argumente. Und überhaupt sei das Frühjahr die beste Zeit, um die Autos auf die Straße zu bekommen.