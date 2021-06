Kein Glück mit dem Automaten-Spiel

Die Regierung will illegales Internet-Glücksspiel blockieren und wartet dafür noch eine Studie der Uni Graz ab, die im Sommer vorliegen soll. Mit dem Argument, dem Fiskus würden Millionen an Steuern entgehen. Einziger Anbieter mit einer Konzession ist die Casinos- und Lotterien-Tochter win2day.

Das mit dem Steuerentfall stimmt so aber nicht. Obwohl illegal, zahlen jene Online-Anbieter, die in einem anderen EU-Land eine Konzession haben, in Österreich Glücksspielabgabe (40 Prozent auf Einsätze minus Gewinne). Die Abgabe ist selbst erklärend, heißt, die Unternehmen liefern ihre Steuern ohne Vorschreibung ab. Gezahlt wird vermutlich deswegen, um nicht wegen eines möglichen Steuerstrafverfahrens in Österreich innerhalb der EU Probleme mit der Konzession zu bekommen. 2014 nahm der Staat 489 Millionen an Glücksspielsteuer ein, wie viel davon auf illegales Online-Zocken entfällt, ist nicht aufgeschlüsselt.

Eine absurde Situation. Ohne Konzession ist Online-Gaming illegal, aber das Geld nimmt der Staat schon. Dann aber soll der Finanzminister Konzessionen vergeben, argumentiert man in der Branche. Durchaus mit strengen Spielerschutz-Auflagen.

Wie zu hören ist, will das börsenotierte schwedische Online-Unternehmen Mr Green, das mit einer Konzession aus Malta spielt, in Österreich eine Lizenz beantragen. 2011 bis 2013 soll Mr Green im Finanzministerium elf Millionen an Glücksspielabgabe abgeliefert haben. Während win2day 2014 Umsatzrückgänge einspielte, boomt das Online-Business weltweit. Zehn Prozent Wachstum jährlich seien drin, ohne besondere Marketing-Anstrengungen, meinen Insider.