Kein einziger Antrag für neue Windkraftanlagen

Kein Interesse besteht derzeit an den Förderungen für neue Windkraftanlagen: Bei der jüngsten Ausschreibung - die Frist ist am Montag abgelaufen - ist kein einziger Antrag eingegangen, berichtete Der Standard am Donnerstag. Die Branche kritisiere den niedrigen Fördersatz, den die Regierung festgelegt hat. Dies verzögere die Energiewende "drastisch", so IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl. Ohne die Absicherung würde niemand eine Anlage errichten.